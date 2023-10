Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagmittag gefragt

Novo Nordisk im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 86,55 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 86,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 87,12 EUR. Bei 86,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.660 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (51,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 10.08.2023. Das EPS lag bei 4,39 DKK. Im letzten Jahr hatte Novo Nordisk einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,74 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

STOXX-Handel STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag um Nulllinie