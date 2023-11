Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk macht am Montagvormittag Boden gut

Novo Nordisk im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 91,76 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Novo Nordisk-Papiere um 09:21 Uhr 0,4 Prozent. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,58 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,50 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.230 Stück gehandelt.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 99,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2022 Kursverluste bis auf 53,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,20 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58.731,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 31.01.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,28 DKK je Aktie.

