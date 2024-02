Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit Kurseinbußen

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novo Nordisk-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 117,60 USD.

Der Novo Nordisk-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 117,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,63 USD aus. Bei 119,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 113.125 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 119,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 1,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 66,98 USD. Mit einem Kursverlust von 43,05 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,91 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,65 DKK fest.

