Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 107,36 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 107,36 EUR. Im Tief verlor die Novo Nordisk-Aktie bis auf 107,28 EUR. Bei 109,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 29.854 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 110,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 3,22 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 63,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Mit einem Kursverlust von 40,50 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,91 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65.863,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 22,65 DKK im Jahr 2024 aus.

