Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 110,48 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 110,48 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,62 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 109,82 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.843 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 1,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 63,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,13 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,91 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 01.05.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,65 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

