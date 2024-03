Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 124,21 USD ab.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 124,21 USD. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,65 USD nach. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 19.203 Novo Nordisk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,50 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Mit einem Zuwachs von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,88 USD. Dieser Wert wurde am 17.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,35 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,41 DKK, nach 9,40 DKK im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.220,00 DKK.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 31.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 DKK erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.863,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 23,25 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu