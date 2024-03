Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk springt am Donnerstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,6 Prozent auf 124,28 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,6 Prozent auf 124,28 EUR. Bei 124,62 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 147.470 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 124,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,27 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 63,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,41 DKK, nach 9,40 DKK im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.220,00 DKK angegeben.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65.863,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Am 01.05.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 23,25 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

