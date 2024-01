Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 106,99 USD.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 106,99 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 105,62 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 107,45 USD. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 22.390 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 63,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 58.731,00 DKK – das entspricht einem Zuwachs von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 31.01.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,37 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

