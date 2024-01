Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,14 EUR ab.

Das Papier von Novo Nordisk befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 96,14 EUR ab. Die Novo Nordisk-Aktie sank bis auf 96,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,71 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 39.331 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2024 markierte das Papier bei 99,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,02 EUR am 02.02.2023. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 60,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.731,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,37 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

