Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,6 Prozent auf 119,52 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 119,52 USD. Kurzfristig markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 119,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.911 Novo Nordisk-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 119,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 0,32 Prozent niedriger. Bei 67,75 USD erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 43,31 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Novo Nordisk veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65.863,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,65 DKK je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein