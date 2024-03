Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk fällt am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 122,56 EUR nach.

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 122,56 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 121,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 42.921 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 127,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 3,92 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 91,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,55 DKK, nach 9,40 DKK im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,91 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.863,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 23,26 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

