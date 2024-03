Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 122,46 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 122,46 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,94 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 125,98 EUR. Zuletzt wechselten 77.242 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 127,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novo Nordisk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 63,93 EUR. Abschläge von 47,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 9,40 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,56 DKK aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.220,00 DKK an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.863,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Novo Nordisk dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 23,26 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

