Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 18,2 Prozent auf 172,52 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 18,2 Prozent auf 172,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 172,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,10 EUR. Bisher wurden heute 99.273 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,24 EUR am 24.09.2022. Mit einem Kursverlust von 43,06 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.158,75 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,78 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,86 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.367,00 DKK – ein Plus von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 48,48 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

