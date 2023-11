Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Novo Nordisk

So bewegt sich Novo Nordisk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 94,56 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Novo Nordisk-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 94,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,19 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.588 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 4,95 Prozent wieder erreichen. Am 11.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 43,91 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,00 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,33 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

