Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 89,48 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 89,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 88,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,87 EUR. Bisher wurden via Tradegate 28.424 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,24 EUR) erklomm das Papier am 13.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,46 EUR am 08.12.2022. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 50,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 58.731,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,36 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

