Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Nachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novo Nordisk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 89,90 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 89,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Novo Nordisk-Aktie bis auf 90,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 88,83 EUR. Bei 89,87 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 60.281 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Bei 99,24 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 10,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,46 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 58.731,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,36 DKK fest.

