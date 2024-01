Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Novo Nordisk-Papiere um 15:50 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 97,29 EUR zu. Bei 97,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.735 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 1,98 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,40 EUR am 12.01.2023. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 60,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 18,37 DKK im Jahr 2023 aus.

