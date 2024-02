Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagvormittag mit Abschlägen

Novo Nordisk im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,4 Prozent auf 116,70 USD ab.

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 116,70 USD abwärts. Bei 116,50 USD markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 83.180 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 119,90 USD markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.02.2023 auf bis zu 67,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 6,20 DKK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,60 DKK je Novo Nordisk-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.863,00 DKK – ein Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,74 DKK je Aktie.

