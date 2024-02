Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 111,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr sprang die Novo Nordisk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 111,28 EUR zu. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 111,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 110,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.729 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 0,50 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 63,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novo Nordisk-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 6,20 DKK, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,60 DKK aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 65.863,00 DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,80 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Novo Nordisk-Aktie: Was Analysten von Novo Nordisk erwarten

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags leichter