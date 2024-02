Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 111,14 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 111,14 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 111,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.957 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (63,88 EUR). Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,20 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,60 DKK. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 31.01.2024. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,91 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 22,80 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

