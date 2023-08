Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Vormittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Novo Nordisk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 16,8 Prozent auf 188,86 USD zu.

Um 23:20 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 16,8 Prozent auf 188,86 USD. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 191,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 183,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.157 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 191,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Bei 94,75 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 49,83 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.158,75 DKK angegeben.

Novo Nordisk veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 8,78 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 5,86 DKK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.367,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Novo Nordisk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,55 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

