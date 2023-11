Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novo Nordisk am Donnerstagvormittag zu

Novo Nordisk im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Novo Nordisk-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 101,75 USD. Bei 103,50 USD markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 27.824 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2023 markierte das Papier bei 104,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 2,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2022 bei 54,05 USD. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 88,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58.731,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,34 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker

Verluste in Europa: STOXX 50 gibt am Mittwochmittag nach