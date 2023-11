Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Donnerstagmittag in Rot

So bewegt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 94,56 EUR abwärts.

Der Novo Nordisk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 94,56 EUR. In der Spitze büßte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,61 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 94,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 22.163 Stück.

Bei 98,80 EUR erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,48 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,40 EUR fiel das Papier am 11.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 77,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,34 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

