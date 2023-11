Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novo Nordisk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 94,57 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 94,57 EUR. Bei 93,61 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.521 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,80 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2022 bei 53,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,53 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,34 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

