Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk steigt am Mittag

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im BTE-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 728,34 DKK.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg im BTE-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 728,34 DKK. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 728,95 DKK zu. Bei 724,00 DKK eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 152.216 Aktien.

Bei 729,00 DKK erreichte der Titel am 05.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 0,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 450,10 DKK. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 38,20 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 18,37 DKK je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

