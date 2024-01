Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im BTE-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 735,02 DKK.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im BTE-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 735,02 DKK zu. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 737,40 DKK an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 724,00 DKK. Zuletzt wechselten via BTE 155.164 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 737,40 DKK ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 0,32 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 450,10 DKK ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 63,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,37 DKK fest.

