Novo Nordisk Aktie News: Anleger schicken Novo Nordisk am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 168,58 EUR.

Um 16:06 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 168,58 EUR. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 164,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,98 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 64.857 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (175,00 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 3,81 Prozent zulegen. Bei 98,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 71,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.158,75 DKK an.

Novo Nordisk gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 8,78 DKK gegenüber 5,86 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent auf 53.367,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 35,59 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

