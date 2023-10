Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagvormittag im Minus

So bewegt sich Novo Nordisk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,52 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr um 0,5 Prozent auf 86,52 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 86,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,61 EUR. Zuletzt wechselten 6.680 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 8,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,67 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 40,28 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Am 10.08.2023 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53.367,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,11 DKK je Aktie.

