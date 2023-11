Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 93,81 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 93,81 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie sank bis auf 93,69 EUR. Bei 94,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.579 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 75,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 58.731,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 18,27 DKK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50