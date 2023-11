Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Mittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 93,87 EUR zeigte sich die Novo Nordisk-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Novo Nordisk-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 93,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 94,59 EUR. In der Spitze büßte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,43 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.011 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 4,99 Prozent niedriger. Am 11.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 75,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 58.731,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,27 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

