Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 122,44 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 122,44 EUR. Kurzfristig markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 123,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,98 EUR. Zuletzt wechselten 24.862 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Bei 127,36 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,93 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novo Nordisk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,54 DKK belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.220,00 DKK an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 31.01.2024. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,91 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Novo Nordisk die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 23,24 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

