Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verteidigt Stellung am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 121,56 EUR bewegte sich die Novo Nordisk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Novo Nordisk-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 121,56 EUR. Bei 123,98 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 120,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.355 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 127,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,93 EUR am 16.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,41 Prozent.

Nachdem Novo Nordisk seine Aktionäre 2023 mit 9,40 DKK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,54 DKK je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65.863,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Novo Nordisk dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 23,24 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen