Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 120,20 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Novo Nordisk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 120,20 EUR ab. Im Tief verlor die Novo Nordisk-Aktie bis auf 120,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.494 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,72 EUR erreichte der Titel am 07.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 4,59 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 63,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 46,86 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novo Nordisk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,54 DKK aus. Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65.863,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2024 23,24 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

