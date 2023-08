Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Novo Nordisk im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 167,42 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 11:58 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 167,42 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,24 EUR zu. Mit einem Wert von 166,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.398 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 175,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 4,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (98,23 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 41,33 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.171,25 DKK angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 10.08.2023 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.367,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 35,60 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

