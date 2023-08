Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 164,96 EUR ab.

Die Aktie notierte um 16:02 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 164,96 EUR. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 164,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,98 EUR. Bisher wurden heute 27.255 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 175,00 EUR erreichte der Titel am 08.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 98,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,45 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.171,25 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 8,78 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 5,86 DKK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.300,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,60 DKK je Aktie belaufen.

