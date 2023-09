Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Montagmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 183,56 EUR zu.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 183,56 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 184,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 183,60 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.923 Stück gehandelt.

Am 07.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 185,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 46,49 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,78 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,86 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 54.300,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Novo Nordisk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 35,46 DKK je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

