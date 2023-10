Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 91,10 EUR.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,5 Prozent auf 91,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 91,40 EUR. Bei 90,01 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.920 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 93,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 2,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 43,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 17,74 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne