Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 89,80 EUR nach oben.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 89,80 EUR. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 90,57 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,68 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 20.063 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 99,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 10,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 33,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Am 02.11.2023 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 31.01.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 18,36 DKK je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

