Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 89,71 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk legte um 16:05 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 89,71 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,68 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 48.663 Novo Nordisk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 99,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 60,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 58.731,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,36 DKK je Aktie belaufen.

