Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,7 Prozent auf 121,00 USD zu.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 121,00 USD. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,60 USD aus. Bei 118,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden heute 310.972 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,60 USD erreichte der Titel am 09.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 0,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,75 USD. Dieser Wert wurde am 11.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,60 DKK, nach 6,20 DKK im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.217,50 DKK.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.863,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,80 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

