Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 110,90 EUR ab.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 110,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 110,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 113,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 72.394 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 2,65 Prozent niedriger. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,93 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 42,35 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novo Nordisk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,20 DKK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,60 DKK belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 31.01.2024 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,91 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.863,00 DKK im Vergleich zu 41.265,00 DKK im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,80 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

