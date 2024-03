Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 118,98 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 1,0 Prozent auf 118,98 EUR nach. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 118,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 29.078 Stück.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 127,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 6,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 63,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 86,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,40 DKK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,59 DKK. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.220,00 DKK aus.

Am 31.01.2024 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 DKK erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.863,00 DKK im Vergleich zu 41.265,00 DKK im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 23,31 DKK in den Büchern stehen haben wird.

