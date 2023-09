Novo Nordisk Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Novo Nordisk

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 183,90 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 183,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 183,44 EUR. Bei 185,36 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 20.148 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 98,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,78 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,86 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 35,46 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

