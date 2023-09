Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 180,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 16:07 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 180,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 180,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 36.010 Novo Nordisk-Aktien.

Bei 187,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,53 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,23 EUR am 24.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 45,62 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53.367,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Novo Nordisk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 35,46 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

Novo Nordisk-Aktie springt an: Novo Nordisk bringt Abnehmspritze Wegovy auf britischen Markt

Novo Nordisk-Aktie: Novo Nordisk hat LVMH als wertvollstes europäisches Börsenunternehmen abgelöst