Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 95,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 95,00 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,01 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,10 EUR. Bisher wurden heute 67.491 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Bei 95,01 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 83,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,39 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.300,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 vorlegen. Novo Nordisk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 17,75 DKK je Aktie aus.

