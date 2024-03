Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gibt am Mittwochvormittag ab

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 121,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 121,20 EUR. Im Tief verlor die Novo Nordisk-Aktie bis auf 121,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.261 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,36 EUR an. 5,08 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Nach 9,40 DKK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,48 DKK je Novo Nordisk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.220,00 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 DKK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65.863,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,37 DKK je Aktie.

