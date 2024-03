Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 122,20 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 122,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 120,98 EUR. Mit einem Wert von 122,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.168 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 125,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 2,88 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 63,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,73 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,48 DKK. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 59,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.05.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 23,37 DKK fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Jenseits von NVIDIA & Co: Diese europäischen Aktien könnten sich für Anleger lohnen

Zuversicht in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich