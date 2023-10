Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 93,33 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 93,33 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 92,70 EUR. Bei 95,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.021 Novo Nordisk-Aktien.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,57 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 3,36 Prozent niedriger. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 44,66 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 10.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.300,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,68 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

