Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novo Nordisk am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 98,10 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 3,0 Prozent auf 98,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Novo Nordisk-Aktie sogar auf 98,80 EUR. Mit einem Wert von 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 101.783 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 98,80 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,71 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 51,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,39 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 17,68 DKK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Novo Nordisk-Aktie auf Rekordhoch: Arzneimittelbehörde warnt vor Fälschungen des Diabetes-Mittels Ozempic

Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus