Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag in Grün

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 96,21 USD.

Um 23:20 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,21 USD. Bei 96,52 USD markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.893 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 12,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 64,08 USD erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 50,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novo Nordisk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,36 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

